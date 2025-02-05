05 февраля, 14:17Экономика
Цены на золото обновили исторический максимум
Фото: depositphotos/ras-slava
Биржевая стоимость золота в ходе торгов достигла исторического максимума, превысив 2 900 американских долларов за тройскую унцию. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные нью-йоркской биржи Comex.
Цена апрельского фьючерса на золото поднималась до 2 901,41 доллара. По данным на 13:37 по московскому времени, стоимость золота на бирже упала до 2 899,51 доллара за тройскую унцию.
Ранее эксперты предупреждали россиян, что вкладывать деньги в золото без специальных знаний опасно. Несмотря на то что цены на драгоценный металл периодически обновляют исторические максимумы, стоимость золота в определенные моменты падает. Именно поэтому такой актив можно считать очень волатильным, указывали специалисты.
На московской бирже стремительно начало дорожать золото
Читайте также
- МВД предупредило о мошеннической схеме с золотыми слитками
- Новый вид фальшивого золота появился в Турции – СМИ