CNN Türk: новый вид фальшивого золота появился в Турции

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На рынках Турции широко распространилось поддельное золото. Ситуация вызвала панику у граждан, сообщает CNN Türk.

Как отмечает телеканал, новое фальшивое золото с трудом отличают ювелиры. Тревога на рынке "достигла наивысшего уровня".

Эксперт по золоту и денежным рынкам Исам Мемиш считает, что появление очередной подделки может быть спровоцировано подъемами и спадами цен на золото в летний сезон.

"Они открывают мастерские, например ювелирные мастерские, выставляют на рынок имитацию, низкопробные или полностью поддельные изделия. Обычно они продают их через интернет", – пояснил эксперт.

При этом владельцы ювелирных магазинов также становятся жертвами мошенников.

Ранее биржевая цена на золото в мире поднялась выше чем на 2,7 тысячи долларов за тройскую унцию. Соответствующие данные с ростом на 0,37% были зафиксированы в 08:44 по московскому времени 10 января. Однако уже к 08:55 стоимость золота начала замедляться и остановилась на уровне 2,6 тысячи долларов.