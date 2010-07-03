Российского дипломата в Косово объявили персоной нон грата

Власти Косово объявили персоной нон грата сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, раненного местными силовиками, сообщает РИА Новости.
Премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай объяснил, что такое решение вызвано действиями гражданина РФ против "конституционного порядка Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности".
Во вторник, 28 мая, спецподразделения полиции задержали на севере Косова десятки сербов и двоих сотрудников миссии ООН под предлогом борьбы с организованной преступностью. Одним из задержанных оказался россиянин Михаил Краснощеков. Он получил ранения и был доставлен в местную больницу. Впоследствии россиянина освободили.
МИД России расценил вторжение спецназа в сербские муниципалитеты на севере Косова как очередную провокацию Приштины. Президент Сербии Александр Вучич приказал привести военных в полную боевую готовность.
Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту нападения на российского сотрудника миссии ООН. Как подчеркнули представители СК, проверка позволит выяснить все обстоятельства нападения и дать случившемуся правовую оценку. В ведомстве отметили, что СК РФ имеет все законные основания, в соответствии с нормами международного и национального права, для проведения проверки в случае "противоправного воздействия на гражданина, обладающего дипломатическим иммунитетом".
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