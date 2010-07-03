Вучич привел армию в боевую готовность из-за задержания сербов в Косове

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Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность. Такое решение он принял в ответ на задержание 13 сербов в Косове, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел утром во вторник. Местное телевидение отмечает, что спецназ МВД Косова вторгся на территорию всех четырех сербских муниципалитетов на севере самопровозглашенной республики.

В результате были задержаны сотрудники косовской полиции сербской национальности и гражданские лица, уточнил телеканал.

Сейчас в муниципалитете Зубин-Поток и северной части Косовска-Митровицы местные жители возводят на улицах баррикады, чтобы препятствовать машинам местных властей.

"Если акция Приштины не будет остановлена, нет сомнений, какой днем будет реакция Сербии", – заявили в Белграде. О происходящем проинформированы представители международного сообщества.

Накануне Вучич выступил перед парламентом с призывом "прекратить обманывать общественность" и признать потерю Косова. Он также высказался за улучшение отношений с Приштиной.

При этом президент Сербии не исключил, что в "ближайшие дни или месяцы" могут произойти насильственные действия со стороны албанцев.

Ранее Вучич заявил, что Белград не может признать Крым российским из-за аналогии с Косовом. Он отметил, что отношения России и Сербии остаются хорошими и его страна не поддержит антироссийские санкции.