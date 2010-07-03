Вучич привел армию в боевую готовность из-за задержания сербов в Косове

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность. Такое решение он принял в ответ на задержание 13 сербов в Косове, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел утром во вторник. Местное телевидение отмечает, что спецназ МВД Косова вторгся на территорию всех четырех сербских муниципалитетов на севере самопровозглашенной республики.
В результате были задержаны сотрудники косовской полиции сербской национальности и гражданские лица, уточнил телеканал.
Сейчас в муниципалитете Зубин-Поток и северной части Косовска-Митровицы местные жители возводят на улицах баррикады, чтобы препятствовать машинам местных властей.
"Если акция Приштины не будет остановлена, нет сомнений, какой днем будет реакция Сербии", – заявили в Белграде. О происходящем проинформированы представители международного сообщества.
Накануне Вучич выступил перед парламентом с призывом "прекратить обманывать общественность" и признать потерю Косова. Он также высказался за улучшение отношений с Приштиной.
При этом президент Сербии не исключил, что в "ближайшие дни или месяцы" могут произойти насильственные действия со стороны албанцев.
Ранее Вучич заявил, что Белград не может признать Крым российским из-за аналогии с Косовом. Он отметил, что отношения России и Сербии остаются хорошими и его страна не поддержит антироссийские санкции.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.