Вучич объяснил причину непризнания Крыма российским

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не может признать Крым российским из-за аналогии с Косово.

"Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым и что у нас больше нет права за него бороться. Я считаю, что любой нормальный человек и в России, и в любой другой стране это понимает", – сказал Вучич в эфире "Россия 24".

Он отметил, что отношения России и Сербии остаются хорошими и его страна не поддержит антироссийские санкции.

Во время визита в Белград Владимир Путин вручил орден Александра Невского Александру Вучичу. Награду политик получил за вклад в развитие многостороннего сотрудничества между двумя государствами. Российский лидер отметил, что историю ордена, насчитывающую почти 300 лет, вписаны, в том числе, имена выдающихся деятелей Сербии.

Ранее Вучич заявил, что всегда советуется с Владимиром Путиным. По словам сербского лидера, он всегда говорит правду Путину.