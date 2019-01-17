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17 января, 20:33

Путин вручил сербскому лидеру орден Александра Невского

власть политика

17 января, 20:33

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Владимир Путин вручил орден Александра Невского своему сербскому коллеге Александру Вучичу во время визита в Белград. Об этом сообщает РИА Новости.

Указ о награждении Вучича президент РФ подписал 7 января. Награду политик получил за вклад в развитие многостороннего сотрудничества между двумя государствами.

На церемонии российский лидер подчеркнул, что Александр Невский был покровителем воинов, дипломатов, а также прославил Россию и себя ратными подвигами.

Путин добавил, что историю ордена, насчитывающую почти 300 лет, вписаны, в том числе, имена выдающихся деятелей Сербии, среди них есть и стоявший во главе сербского правительства во время Первой мировой войны премьер-министр Никола Пашич.

Российский лидер передал награду Вучичу, пожелав ему крепкого здоровья и новых успехов на высшем государственном посту.

Ранее глава Сербии подарил Путину щенка шарпланинской овчарки. Перед этим политики возложили цветы к монументу советским воинам в Белграде.

власть политика

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