Президент Сербии рассказал о постоянных консультациях с Владимиром Путиным

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что всегда советуется с Владимиром Путиным.

"Я всегда консультируюсь и советуюсь с президентом Путиным, я спрашиваю, требую, прошу его совета", – заявил Вучич в интервью ТАСС.

По словам Вучича, он всегда говорит правду Путину. "И я думаю, что это одна из вещей, которую президент очень уважает", – сказал Вучич.

Ранее Владимир Путин заявил, что стремление Сербии вступить в Евросоюз не помешает развитию отношений Москвы и Белграда.

Также стало известно, что Владимир Путин посетит Белград 17 января.

В начале октября Александр Вучич с дочерью Милицией и актером Милошем Биковичем посетили концертный зал в парке "Зарядье".