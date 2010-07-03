МИД Сербии пояснил детали сотрудничества с НАТО

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Сербия сотрудничает с НАТО в основном просто для поддержки нормальных отношений и пока не намерена вступать в альянс. Об этом заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич в интервью ведущей RT.

"Мы сотрудничаем главным образом для поддержания нормальных отношений, ведь Сербию окружают натовские страны, альянс руководит и силами безопасности в Косове. Даже по Брюссельскому соглашению НАТО и KFOR обязаны гарантировать, что албанские вооруженные силы не нападут на сербов, живущих на севере", – заявил он.

Дачич отметил, что сотрудничество Сербии с НАТО "ограничено военным нейтралитетом", и страна "не хочет и не будет вступать в альянс". Что касается руководства силами безопасности в Косове, министр заявил, что это военное преступление, совершенное против народа Сербии.

19 апреля Дачич заявил, что западные страны давят на Сербию из-за нежелания страны присоединяться к антироссийским санкциям. Он подчеркнул, что Россия и Сербия являются стратегическими партнерами, несмотря на стремление Белграда в ЕС, и пообещал, что Сербия никогда не вводила и не будет вводить какие-либо ограничительные меры против РФ.