МИД Сербии рассказал о давлении Запада за отказ вводить санкции против РФ

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Запад продолжает давить на Сербию из-за нежелания страны присоединяться к антироссийским санкциям. Об этом сообщил вице-председатель правительства и глава МИД Сербии Ивица Дачич, передает газета "Известия".

Он подчеркнул, что Россия и Сербия остаются стратегическими партнерами, несмотря на стремление Белграда в Европейский Союз. В связи с этим Дачич пообещал, что Сербия никогда не вводила и не будет вводить санкции или какие бы то ни было ограничительные меры против РФ.

"Сербия старается стать членом Евросоюза, но это не значит, что она должна забывать о традиционных отношениях с такими друзьями, как Россия", – подчеркнул он.

Министр рассказал, что соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сербией подпишут осенью, а строительство сербской ветки "Турецкого потока" планируют завершить уже в 2020 году.

Также он вспомнил 1999 год и подчеркнул, что если бы тогда у власти в России был бы Владимир Путин, никто бы не посмел бомбить Югославию.

22 марта прошло 20 лет после того, как силы НАТО начали бомбить Югославию. Авиация альянса направляла крылатые ракеты и сбрасывала бомбы на жилые кварталы Белграда. Бомбардировки продолжались до 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам сербских властей, за время авиаударов погибли около 2,5 тысячи человек.

Североатлантический альянс начал авиаудары в связи с противостоянием албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии.