В НАТО назвали бомбардировку Югославии "необходимой и легитимной"

Североатлантический альянс считает, что бомбардировки Югославии без санкции Совета безопасности ООН были "необходимыми и легитимными". Об этом заявили в пресс-службе НАТО.
Как отмечается, операцию "Союзная сила" начали, чтобы не было гуманитарной катастрофы, которая разворачивалась в Косово.
"Это решение было принято после более чем года боев в Косово и нескольких неудачных попыток ООН и Контактной группы, членом которой была и Россия, найти мирное дипломатическое решение этого кризиса. Применение силы НАТО было необходимым и легитимным", – приводит сообщение пресс-службы альянса ТАСС.
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, в свою очередь, отметил, что военная агрессия НАТО против Югославии стала грубейшим попранием международного права.
"События двадцатилетней давности были радикальным нарушением и международного права, и Устава ООН, и Хельсинкского акта ОБСЕ, и Парижской хартии для новой Европы", – цитирует Косачева РИА Новости.
22 марта прошло 20 лет после того, как силы НАТО начали бомбить Югославию. Авиация альянса направляла крылатые ракеты и сбрасывала бомбы на жилые кварталы Белграда. Бомбардировки продолжались до 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам сербских властей, за время авиаударов погибли около 2,5 тысячи человек.
Североатлантический альянс начал авиаудары в связи с противостоянием албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии.
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