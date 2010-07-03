Российского сотрудника Миссии ООН в Косове освободили

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Российский сотрудник Миссии ООН в Косове освобожден, передает ТАСС. Михаил Краснощеков – один из двух задержанных сотрудников Миссии ООН по делам временной администрации в Косове.

Ранее сообщалось, что он находится с ранениями в больнице.

Утром спецназ МВД Косова вторгся на территорию всех четырех сербских муниципалитетов на севере самопровозглашенной республики. Были задержаны сотрудники косовской полиции сербской национальности и гражданские лица, а также россиянин.

В МИД РФ заявили, что Москва считает вторжение спецназа на севере Косова как очередную провокацию Приштины. Подобное вызывающее поведение косоваров – прямое следствие многолетнего потакания им со стороны ЕС и США, полагают в министерстве. Глава миссии Захир Танин призывал немедленно освободить арестованных сотрудников организации.

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.