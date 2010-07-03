Посольство России потребовало освобождения задержанного россиянина в Сербии

Фото: видео телеграм-канал "Говорит Москва"

Посольство России в Сербии требует немедленно освободить задержанного косовской полицией россиянина.

Ранее в Косове был задержан сотрудник миссии ООН. Сейчас россиянин находится с ранениями в больнице, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Пресс-секретарь российского посольства ранее заявляла, что информацию о задержании гражданина РФ сообщила администрация президента. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины задержания.