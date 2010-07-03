Дипломаты выясняют обстоятельства задержания россиянина в Косове

Посольству России в Сербии сообщили о задержании гражданина РФ. Это сотрудник миссии ООН в Косове и Метохии.
Сейчас дипломаты выясняют обстоятельства случившегося, передает ТАСС.
"Администрация президента передала нам эту информацию. Выясняем обстоятельства происшествия", – заявил пресс-секретарь российской дипмиссии Маргарита Комиссарова.
Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность. Такое решение он принял в ответ на задержание 13 сербов в Косове.
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