МИД РФ прокомментировал ситуацию в Косове

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва рассматривает вторжение спецназа на севере Косова как очередную провокацию Приштины. Подобное вызывающее поведение косоваров является прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США, заявили в ведомстве.

"Косовские деятели уже привыкли, что все провокации сходят им с рук", – приводит сообщение МИД РФ РИА Новости.

Во вторник утром спецназ МВД Косова вторгся на территорию всех четырех сербских муниципалитетов на севере самопровозглашенной республики.

В результате были задержаны сотрудники косовской полиции сербской национальности и гражданские лица. Также был задержан гражданин РФ. Российские дипломаты выясняют обстоятельства случившегося.

В муниципалитете Зубин-Поток и северной части Косовска-Митровицы местные жители возводят на улицах баррикады, чтобы препятствовать машинам местных властей.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.

Накануне он выступил перед парламентом с призывом "прекратить обманывать общественность" и признать потерю Косова.

Косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили свою независимость от Сербии в феврале 2008 года. Республику не признают Белград, Москва, Пекин, Тель-Авив и власти других государств.