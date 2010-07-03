МИД РФ прокомментировал ситуацию в Косове

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва рассматривает вторжение спецназа на севере Косова как очередную провокацию Приштины. Подобное вызывающее поведение косоваров является прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США, заявили в ведомстве.
"Косовские деятели уже привыкли, что все провокации сходят им с рук", – приводит сообщение МИД РФ РИА Новости.
Во вторник утром спецназ МВД Косова вторгся на территорию всех четырех сербских муниципалитетов на севере самопровозглашенной республики.
В результате были задержаны сотрудники косовской полиции сербской национальности и гражданские лица. Также был задержан гражданин РФ. Российские дипломаты выясняют обстоятельства случившегося.
В муниципалитете Зубин-Поток и северной части Косовска-Митровицы местные жители возводят на улицах баррикады, чтобы препятствовать машинам местных властей.
Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Накануне он выступил перед парламентом с призывом "прекратить обманывать общественность" и признать потерю Косова.
Косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили свою независимость от Сербии в феврале 2008 года. Республику не признают Белград, Москва, Пекин, Тель-Авив и власти других государств.
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