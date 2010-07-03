СК РФ начал проверку после нападения на российского сотрудника ООН в Косове

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту нападения на российского сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как подчеркнули представители СК, проверка позволит выяснить все обстоятельства нападения и дать случившемуся правовую оценку. В ведомстве отметили, что СК РФ имеет все законные основания, в соответствии с нормами международного и национального права, для проведения проверки в случае "противоправного воздействия на гражданина, обладающего дипломатическим иммунитетом".

Во вторник, 28 мая, спецподразделения полиции задержали на севере Косова десятки сербов и двоих сотрудников миссии ООН под предлогом борьбы с организованной преступностью. Одним из задержанных оказался россиянин Михаил Краснощеков. Он получил ранения и был доставлен в местную больницу. Впоследствии россиянина освободили.

МИД России расценил вторжение спецназа в сербские муниципалитеты на севере Косова как очередную провокацию Приштины. Президент Сербии Александр Вучич приказал привести военных в полную боевую готовность.