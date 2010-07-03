Врач рассказал о состоянии задержанного в Косове россиянина

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Российский сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков, получивший травмы при задержании косовскими полицейскими, переведен в отделение интенсивной терапии, сообщает РИА Новости.

"У него травма головы и перелом скуловой кости, что относится к категории тяжких телесных повреждений. Травма произошла от удара прикладом в голову, хотя этот человек не был вооружен", – заявил доктор Златан Елек из больницы северной Митровицы.

Ранее стало известно, что косовоалбанская полиция задержала двух сотрудников миссии, один из которых является гражданином РФ. Затем их доставили в больницу с ранениями.

Посольство России в Белграде потребовало освобождения россиянина. Также освободить задержанных призвал специальный представитель генсека организации в Косово Захир Танин. Позже стало известно об освобождении гражданина РФ.

Из-за инцидента президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность. Он заявил, что всего в Косове задержали 13 сербов.