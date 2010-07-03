В Косове потребуют снять иммунитет с российского сотрудника ООН

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В Косове потребуют лишить иммунитета российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. Такое заявление сделал главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила, передает портал Insajderi.

"От спецпредставителя генсека ООН в Косово Захира Танина я официально потребую, чтобы у гражданина РФ был отозван иммунитет, чтобы возбудить против него дело", − подчеркнул прокурор.

28 мая под предлогом борьбы с организованной преступностью на севере Косова спецподразделения полиции задержали десятки сербов и двоих сотрудников миссии ООН. Одним из них оказался россиянин Михаил Краснощеков. Он был ранен и доставлен в местную больницу. Позже стало известно, что гражданина РФ освободили из-под стражи.

В МИД РФ назвали вторжение спецназа на территорию четырех сербских муниципалитетов на севере Косова очередной провокацией Приштины. В связи с этим инцидентом президент Сербии Александр Вучич приказал привести сербские Вооруженные силы в полную боевую готовность.