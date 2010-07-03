Премьер Косова подал в отставку

Премьер непризнанной республики Косово Рамуш Харадинай подал в отставку в пятницу, 19 июля.
Он отметил, что это связано с вызовом его на допрос в Специальный суд, который расследует военные преступления. Харадиная вызвали в качестве подозреваемого.
"Честь премьер-министра и государства должна быть сохранена, поэтому на допрос приедет частное лицо, а не премьер", – говорится в заявлении, опубликованном на его странице в Facebook.
Харадинай уточнил, что правительство пока будет выполнять свои функции. Он также выразил надежду на то, что президент в определенный законом срок назначит новые выборы.
Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил, что республика пригрозила ввести войска на территорию Косова. Он отметил, что Белград пойдет на это, если мировое сообщество откажется защищать сербов на территории непризнанной республики.
В мае 2019 года начались столкновения сербов с полицией на севере Косова. Полиция начала тогда операцию против криминала. В перестрелках пострадали представители Косова. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны и МВД в состояние боевой готовности.
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