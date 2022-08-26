В Госдепартамнте США заявили, что пришло время забыть, что Косово – это Сербия

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Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посоветовал сербам забыть, что Косово – это Сербия.

По словам дипломата, региону стоит "поскорее решить спорные вопросы" ради объединения и светлого будущего, передает ТАСС.

Ранее президент республики Александр Вучич заявил, что Сербия не нуждается в размещении иностранных военных баз на своей территории и намерена сохранять нейтральный статус. Вучич отверг факт перехода сербскими силовиками административной границы с Косовом, подчеркнув, что Сербия не имеет планов проведения военной операции в автономном крае.

Он отметил, что просил НАТО внимательно изучить ситуацию, связанную с переходом административной линии в Косове, поскольку текущую политическую обстановку легко использовать против Сербии.

До этого Вучич уже заявлял, что Сербии не нужны военные базы на ее территории. По его словам, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет, самостоятельно укрепляя свою армию и продолжая сотрудничать как с Россией и Китаем, так и с США.