Российские войска, продолжая наступление на донецком направлении, заняли новые рубежи и позиции. В районе поселка Клещеевка они уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ВСУ. Истребительная авиация сбила украинские самолеты МиГ-29 и вертолет Ми-8.

На купянском, краснолиманском и южно-донецком направлениях упреждающим огнем сорваны атаки украинских подразделений, а также уничтожены две диверсионно-разведывательные группы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.