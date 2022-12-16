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Политика

ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ВСУ в ДНР

ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ВСУ в ДНР

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Российские войска, продолжая наступление на донецком направлении, заняли новые рубежи и позиции. В районе поселка Клещеевка они уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ВСУ. Истребительная авиация сбила украинские самолеты МиГ-29 и вертолет Ми-8.

На купянском, краснолиманском и южно-донецком направлениях упреждающим огнем сорваны атаки украинских подразделений, а также уничтожены две диверсионно-разведывательные группы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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