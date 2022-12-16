Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина после прививки от гриппа. Он отметил, что со здоровьем российского лидера все хорошо. Его слова передает ТАСС.

Журналисты спросили о самочувствии президента в связи с его предстоящим визитом в Белоруссию. Поездка запланирована на 19 декабря – спустя всего пару дней после вакцинации.

"Специалисты-медики, разумеется, делают все, что нужно делать для здоровья президента, поэтому все необходимые меры предосторожности принимаются", – сказал Песков.

Также пресс-секретарь отметил, что Путин занимался спортом уже на следующее утро после прививки.

Ранее в Кремле подтвердили, что Владимир Путин посетит Белоруссию 19 декабря по приглашению белорусского лидера Александра Лукашенко, с которым проведет переговоры. Лидеры обсудят актуальные темы международной и региональной повестки.

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