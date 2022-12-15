Франция обыграла Марокко со счетом 2:0 и стала вторым финалистом ЧМ-2022

Фото: AP/Manu Fernandez

Франция обыграла сборную Марокко в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре. Игра закончилась со счетом 2:0.

Встреча проводилась на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре. Мячи забили Тео Эрнандес (5-я минута) и Рандаль Коло-Муани (79-я минута).

17 декабря в матче за третье место сборная Марокко встретится с командой Хорватии.

Французы в финале встретятся со сборной Аргентины, которая ранее обыграла Хорватию со счетом 3:0. Матч пройдет 18 декабря, начало в 18:00 мск.

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