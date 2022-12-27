Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность – министр обороны

Фото: ASSOCIATED PRESS/SERBIAN DEFENSE MINISTRY PRESS SERVICE

Президент Сербии Александр Вучич привел в боевую готовность Вооруженные силы Сербии. Об этом изданию Танюг заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич.

"Президент Сербии как верховный главнокомандующий отдал приказ привести армию Сербии в высшую степень боевой готовности", – сказал он.

Вучевич подчеркнул, что армия Сербии защитит суверенитет страны и сербов, где бы они не жили.

В свою очередь, министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич сообщил, что все подразделения МВД также приведены в полную боевую готовность.

Ситуация в регионе обострилась после того, как власти Косова направили на север края, населенный сербами, полицейский спецназ. Стихийные протесты сербского населения вылились в строительство баррикад на улицах.

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