Фото: kremlin.ru

Президент Сербии Александр Вучич назвал девять стран, которые в последнее время отозвали признание самопровозглашенной республики Косово.

"Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы. Ожидаем и десятую", – приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что в настоящее время независимость Косово не признают 106 государств, еще 84 "недвусмысленно признают", позиция трех стран неясна.

В мае прошлого года глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что Белград продолжает жестко бороться и работать над отзывом признания Косово. По его словам, в этой борьбе страна будет руководствоваться своими государственными целями и интересами.

Ранее политолог Юрий Светлов заявил, что Запад намерено пытается "выдавить" сербов из Косова и соседних государств с целью, чтобы страна признала санкции и ограничения против России. Он подчеркнул, что сербские власти не принимают позицию западных стран и не намерены отказываться от поддержки РФ.

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