Политолог заявил о намерении Запада "выдавить" сербов из Косова и соседних стран

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Запад намерено пытается "выдавить" сербов из Косова и соседних государств с целью, чтобы страна признала санкции и ограничения против России. Такое мнение в материале телеканала "360" высказал журналист и политолог Юрий Светлов.

При этом, как отмечается в материале, сербские власти не намерены отказываться от поддержки России. Их позицию не принимают страны Запада, которые оказывают еще большее давление на Сербию.

"Сдаст ли Сербия свои позиции? Сложный вопрос. Многое зависит от настроения в обществе, к чему оно готово. Мы слышим пока лишь заявления президента страны Александра Вучича, но там есть и другие политические силы, другие взгляды", – сказал Светлов.

По его словам, России следует быть более внимательной во взаимоотношениях с Сербией. Несмотря на благодарность жителей за помощь в освобождении страны, она может исчезнуть, как в случае со Словакией и Болгарией.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России до тех пор, пока ее собственные интересы не окажутся под угрозой. Он подчеркнул, что Сербия сможет выдержать давление Запада.



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