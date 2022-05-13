Четыре страны отозвали признание независимости Косова

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Четыре государства отозвали свое признание независимости Косова, сообщил глава МИД Сербии Никола Селакович по результатам заседания Совета национальной безопасности страны.

По его словам, он уже передал президенту ноты четырех стран, а Совет национальной безопасности предоставил главе государства возможность оповестить об этом общественность в подходящий момент.

"Этим жестом мы хотим дать шанс Совету Европы и не начинать в июне процедуру приема так называемого Косова, чем показываем нашу готовность к переговорам и диалогу", – цитирует министра РИА Новости.

Он добавил, что Сербия продолжает жестко бороться и работать над отзывом признания Косово, в этой борьбе страна будет руководствоваться своими государственными целями и интересами.

Ранее президент Сербии Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности Сербии из-за заявки самопровозглашенной республики Косово на членство в Совете Европы. Вучич указал на то, что это нарушение не только международного права, но и всех норм и резолюции Совбеза ООН 1244.

Накануне Совет Европы сообщил о получении заявки самопровозглашенной республики Косово на вступление в организацию.

