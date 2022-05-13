Четыре страны отозвали признание независимости Косова

15:15
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Четыре государства отозвали свое признание независимости Косова, сообщил глава МИД Сербии Никола Селакович по результатам заседания Совета национальной безопасности страны.
По его словам, он уже передал президенту ноты четырех стран, а Совет национальной безопасности предоставил главе государства возможность оповестить об этом общественность в подходящий момент.
"Этим жестом мы хотим дать шанс Совету Европы и не начинать в июне процедуру приема так называемого Косова, чем показываем нашу готовность к переговорам и диалогу", – цитирует министра РИА Новости.
Он добавил, что Сербия продолжает жестко бороться и работать над отзывом признания Косово, в этой борьбе страна будет руководствоваться своими государственными целями и интересами.
Ранее президент Сербии Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности Сербии из-за заявки самопровозглашенной республики Косово на членство в Совете Европы. Вучич указал на то, что это нарушение не только международного права, но и всех норм и резолюции Совбеза ООН 1244.
Накануне Совет Европы сообщил о получении заявки самопровозглашенной республики Косово на вступление в организацию.
Обстановка обострилась на границе Косова
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