В Совете Европы получили заявку от Косова на вступление в организацию

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Совет Европы (СЕ) сообщил о получении заявки самопровозглашенной республики Косово на вступление в организацию, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СЕ.

"Мы можем подтвердить, что заявка о членстве (Косова. – Прим. ред.) была получена и передана в Комитет министров в соответствии с уставом Совета Европы", – отметили в пресс-службе.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти самопровозглашенной республики Косово намерены подать заявку на членство в Совете Европы в четверг, 12 мая.

По словам Вучича, в ближайшие 36 часов будет назначено заседание Национального совета безопасности, чтобы политически отреагировать на данную ситуацию.