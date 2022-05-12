Вучич заявил, что Косово подаст заявку на членство в Совете Европы

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Власти самопровозглашенной республики Косово намерены подать заявку на членство в Совете Европы в четверг, 12 мая, заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, эту информацию подтвердила глава министерства иностранных дел Косово Доника Гервала.

"Это нарушение не только международного права, но и всех норм и резолюции Совбеза ООН 1244", – приводит слова Вучича РИА Новости.

Он добавил, что косовские албанцы не соблюдают ни Брюссельское, ни Вашингтонское соглашение с Белградом. Кроме того, уже более 9 лет Приштина не формирует согласованное ранее Содружество сербских общин в Косово.

"Нам предстоит весьма тяжелый период по этому вопросу, потому что они думают, что используют украинскую ситуацию, обвиняя Сербию, называя ее рукой Москвы и говоря неправду. <...> Себя будут представлять как великих борцов против российского тоталитаризма и фашизма и не знаю чего еще", – заявил сербский лидер.

По словам Вучича, в ближайшие 36 часов будет назначено заседание национального совета безопасности, чтобы политически отреагировать на данную ситуацию.

Президент Сербии находится в Брюсселе на неформальной встрече лидеров Западных Балкан с руководством Евросоюза. 11 мая он провел встречу комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Вархеи.

Ранее Вучич сообщал, что очередной раунд переговоров между представителями Белграда и Приштины состоится в Брюсселе 13 мая.

Он также выразил обеспокоенность нежеланием некоторых сторон обсуждать создание сообщества сербских муниципалитетов, органа самоуправления сербов в непризнанной республике. В то же время он обратил внимание на важность заявлений представителей германской стороны о необходимости реализации всех ранее достигнутых договоренностей.

Косово с 1991 года является частично признанным государством на Балканском полуострове. Согласно Конституции Сербии, республика входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия.