Вучич заявил, что слова Путина по Косово и Донбассу усложнили позицию Сербии

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Заявление Владимира Путина генсеку ООН Антониу Гутерришу о схожести ситуаций в Косово и Донбассе усложнило позицию Сербии. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Наша позиция тяжела, ужасно сложна, а заявлениями президента Путина дополнительно усложнена. Обо всем этом я буду говорить завтра [в обращении к гражданам], в политическом смысле никогда не было тяжелее, а боюсь, что со всем, что предстоит и в экономическом смысле, никогда не было тяжелее", – приводит слова Вучича РИА Новости.
Ранее Вучич заявил, что очередной раунд переговоров между представителями Белграда и Приштины состоится в Брюсселе 13 мая.
26 апреля президент РФ провел встречу с генсеком ООН в Москве. Темой беседы стала ситуация на Украине. Путин рассказал о том, что стало причиной конфликта с точки зрения России.
Гутерриш заявил, что понимает беспокойство страны. Он также предложил создать контактную группу по организации гуманитарных коридоров.
В ходе переговоров Путин также напомнил Гутеррешу решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.
Косово с 1991 года является частично признанным государством на Балканском полуострове. Согласно Конституции Сербии, республика входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия.
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