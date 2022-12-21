Вучич осудил намерение Турции поставить беспилотники Bayraktar в Косово

Фото: kremlin.ru

Поставка Турцией беспилотников Bayraktar в непризнанное Косово повлияет на отношения Анкары и Белграда, заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Когда турки говорят, что дадут Bayraktar Приштине, это для нас непростая и совсем не хорошая новость, напротив", – сказал сербский лидер в интервью телеканалу Pink.

Политик пояснил, что это означает, что Сербия должна быть готова, в частности, иметь соответствующие системы противовоздушной обороны.

Ситуация в регионе вновь обострилась 10 декабря, когда силовики непризнанного Косово вторглись на север края. По Брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет на это права без согласия местных градоначальников.

Такие действия силовиков в Косово вызвали протесты сербского населения. Люди начали строить на улицах баррикады. В районе звучали сирены, перестали работать мобильная связь и интернет.

На следующий день Вучич провел заседание Совета национальной безопасности. По итогам совещания он обвинил США и власти в Приштины в несоблюдении достигнутых соглашений по Косово. По его мнению, такой политикой Приштина хочет покончить с "сербской проблемой" в Косове и Метохии.

После этого в СМИ появилась информация, что министерство обороны непризнанного Косово ожидает поступление большой партии современного оружия на сумму порядка 30 миллионов евро. По данным журналистов, грузовики с минометами и снарядами были замечены на болгаро-северомакедонской границе, а пунктов отправления груза является Турция.



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