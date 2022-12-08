Спецназ на бронетехнике вторгся на север Косова и Метохии – СМИ

Фото: AP/Visar Kryeziu

Несколько сотен полицейских спецназовцев непризнанной республики Косово, предположительно от 200 до 300 человек, вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии. Об этом сообщает сербская газета "Вечерние новости".

По информации издания, силы спецназа заблокировали город Косовска-Митровицу. Журналистам и местным жителям запрещают фото- и видеосъемку, а полиция применяет светошумовые гранаты.

В публикации утверждается, что премьер непризнанного Косова Альбин Курти таким способом "перешел к финальной стадии оккупации севера Косова и Метохии".

Косово с 1991 года является частично признанным государством на Балканском полуострове. Согласно Конституции Сербии, республика входит в состав страны как автономный край Косова и Метохия.

Ранее сообщалось, что сербские военные сбили неопознанный беспилотный летательный аппарат в воздушном пространстве Сербии. Инцидент произошел в начале ноября. По данным СМИ, беспилотник вел наблюдение за сербскими военными в окрестностях города Рашка, который находится недалеко от линии разграничения с Косовом и Метохией.

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