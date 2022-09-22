Вучич обвинил страны – члены ООН в двойных стандартах в подходе к Украине и Сербии

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Президент Сербии Александр Вучич, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, указал странам – членам международной организации на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии в территориальном вопросе.

Он напомнил, что территориальная целостность Сербии, которая является европейской страной, была нарушена, при этом Сербия не атаковала никакую другую суверенную страну.

"Я задаю вопрос, который хотел бы и вам задать, лидерам многих стран. Какова разница между суверенитетом и территориальной целостностью Украины и Сербии? Во втором случае было вопиющее нарушение. А вы международно признали это и придали легитимность, по крайней мере, некоторые из вас?", – приводит слова Вучича РИА Новости.

Президент Сербии подчеркнул, что страна не заслужила той агрессии, которая произошла в 1999 году, однако это не помешало 19 суверенным странам – членам НАТО совершить нападение без согласия Организации Объединенных Наций.

"Это не помешало некоторым странам признать так называемое Косово и нарушить территориальную целостность нашей страны", – добавил он.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.