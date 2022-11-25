В Сербии заявили, что ЕС требует от страны признать Косово и ввести санкции против РФ

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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что представители Европарламента требуют от страны признать независимость Косова. Кроме того, республика якобы должна ввести санкции против России, передает ТАСС.

"Эти рекомендации ценностно противоречивы. Они противоречивы в принципе", – заявила Брнабич.

Вице-премьер отметила, что Сербии рекомендуют ввести санкции против России, сославшись на то, что РФ нарушила территориальную целостность другого государства. При этом в другой рекомендации Сербию призывают саму отказаться от своей территориальной целостности.

Президент Сербии Александр Вучич ранее провел переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и спецпредставителем Евросоюза (ЕС) по Западным Балканам Мирославом Лайчаком. Сербский лидер отметил, что страна введет санкции против РФ только в случае, если над ней будет висеть "дамоклов меч".

Отдельно Вучич заявил, что Сербия не ведет политику санкций против государств, которые помогали сохранять сербскую территориальную целостность.

В октябре сообщалось, что западные страны усилили давление на Сербию и требуют от страны присоединиться к санкциям против России. Отмечалось, что Сербия остается единственной страной – кандидатом на вступление в ЕС, не поддержавшей меры против РФ.

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