Сербия получила новое предложении от Запада по вступлению в ЕС

Фото: kremlin.ru

Сербии со стороны западных стран поступило предложение по ускоренному вступлению страны в Евросоюз взамен на прием самопровозглашенной республики Косово в ООН, заявил сербский лидер Александр Вучич.

"Сербия за это, что не конкретизировано, но получила бы быстрое вступление в ЕС и вероятно, значительную экономическую выгоду", – приводит РИА Новости его слова.

Лидер Сербии назвал такое предложение неприемлемым.

Ранее Александр Вучич сообщил, что ведущие страны ЕС и Соединенные Штаты потребовали от Белграда выбрать между Россией и Западом.

Глава Сербии пояснил, что соответствующий ультиматум прозвучал во время его встречи со спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам, а также советниками глав ФРГ и Франции. По его словам, ему было заявлено, что в сложившихся обстоятельствах каждый должен выбрать, с какой стороны "занавеса" он будет.

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