Президент Сербии призвал Европу готовиться к полярной зиме

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Президент Сербии Александр Вучич призвал страны Европы готовиться к полярной зиме. По его мнению, не стоит Западу рассчитывать на то, что он легко сможет победить Россию.

Вучич сообщил, что зима в Европе будет холодной. Он подчеркнул, что энергетический кризис, охвативший сейчас европейские страны, не разрешится военным путем. Нужно найти компромисс с Россией, добавил он.

"Если правда думаете, что сможете легко победить Россию военным путем, нам остается хорошо подготовиться к холодной и полярной зиме", – передает РИА Новости его слова.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране не обойтись без российского газа. Он предупредил, что без него отопления в квартирах Венгрии просто не будет, и это нужно будет объяснить народу. Мощности других источников не хватит, чтобы достичь необходимых запасов, резюмировал он.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг возможность прекращения Германией импорта газа из России. Об этом он заявил в ходе беседы с населением в немецком Эссене, отвечая на вопрос, почему Берлин просто "не закроет русский кран".

По словам Шольца, ЕС не ввел санкции на импорт газа из РФ из-за западноевропейских стран, которые не могут так быстро найти для себя альтернативные энергоносители. При этом он добавил, что Германия своевременно приняла решения о заполнении своих газохранилищ, строительстве терминалов для СПГ и запуске угольных электростанций.

