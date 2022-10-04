Вучич раскритиковал слова посла Украины об аргументах Сербии против введения санкций

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал слова посла Украины Владимира Толкача о том, что Киеву становится труднее воспринимать аргументы Белграда против введения антироссийских санкций. Об этом сообщает телеканал N1.

Вучич отметил, что Украина может читать лекции кому-то другому. Он призвал не указывать Сербии, что делать.

Президент добавил, что дипломаты выбрали неподходящий момент для оказания давления на Белград. Вучич подчеркнул, что не позволит сделать это даже тем, кто намного сильнее.

"Десятки сербских мальчиков и девочек убили во время бомбардировок НАТО. Я не помню ни одного украинского требования о проведении специального заседания Совбеза ООН или о введении санкций", – отметил президент.

Ранее слова Толкача раскритиковал глава сербского МВД Александр Вулин. По его словам, Украина должна потребовать суда и введения санкций за преступления стран Североатлантического альянса против Сербии. Он призвал все государства, в том числе и Украину, потребовать суда за бомбардировки Сербии силами НАТО. По его словам, Россия всегда поддерживала территориальную целостность Сербии.



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