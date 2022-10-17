Запад усилил давление на Сербию из-за неприсоединения к санкциям ЕС – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Darko Vojinovic

Западные страны усилили давление на Сербию, требуя присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза, сообщает "Коммерсант".

В материале говорится, что главным аргументом стал тот факт, что среди кандидатов на интеграцию в ЕС Сербия стала единственной страной, которая не поддержала антироссийские санкции.

"Прогресс в переговорах о вступлении Сербии должен быть возможен, только если эта страна присоединится к санкциям ЕС против России", – приводится в статье обращение комитета Европарламента по иностранным делам.

Уточняется, что данные условия были озвучены после публикации отчета Еврокомиссии за текущий год о переговорах с Белградом. Согласно отчету, с 64 до 45% упал уровень согласованности внешней политики государства с курсом ЕС.

Подчеркивается, что требования Запада склонили сербских политиков в сторону Европы. Так, Белград поддержал резолюцию ООН, которая осуждает Россию за проведение референдумов и вхождение в ее состав ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Александр Вучич сообщил, что ведущие страны ЕС и Соединенные Штаты потребовали от Белграда выбрать между Россией и Западом.

Глава Сербии пояснил, что соответствующий ультиматум прозвучал во время его встречи со спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам, а также советниками глав ФРГ и Франции.

По его словам, ему было заявлено, что в сложившихся обстоятельствах каждый должен выбрать, с какой стороны "занавеса" он будет.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!