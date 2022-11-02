ВС Сербии сбили неопознанный беспилотник в воздушном пространстве страны – СМИ

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Сербские военные сбили неопознанный беспилотный летательный аппарат в воздушном пространстве Сербии. Об этом сообщает газета "Блиц".

По информации издания, беспилотник вел наблюдение за сербскими военными в окрестностях города Рашка, который находится недалеко от линии разграничения с Косовом и Метохией, и был сбит над военной частью в соответствии с приказом президента Сербии Александара Вучича.

Ранее Вучич сообщил, что ведущие страны ЕС и Соединенные Штаты потребовали от Белграда выбрать между Россией и Западом. Глава Сербии пояснил, что соответствующий ультиматум прозвучал во время его встречи со спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам, а также советниками глав ФРГ и Франции.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!