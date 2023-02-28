Генпрокуратура РФ предложила ужесточить ответственность за русофобию на Западе

Фото: Агентство ''Москва''

Генеральная прокуратура РФ предложила ужесточить ответственность за проявление русофобии в западных странах. Об этом сообщает ТАСС.

С такой инициативой выступил начальник Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму ГП РФ Юрий Хохлов.

"Учитывая, что вот это явление приняло такой распространенный и весьма такое нелицеприятный во многих странах Запада характер, мы считаем, что нужно усилить ответственность, естественно", – заявил представитель Генпрокуратуры.

По словам Хохлова, нельзя оставлять без внимания проявления русофобии, в том числе в отношении культурного достояния России.

В ведомстве допускают, что русофобия будет расцениваться как проявление экстремизма.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что в России необходимо дать юридическое определение русофобии.

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