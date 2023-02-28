В СПЧ заявили о необходимости дать юридическое определение русофобии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России необходимо дать юридическое определение русофобии, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Наша сегодняшняя главная задача – попробовать сформулировать юридически, что такое русофобия и какие статьи Уголовного кодекса могут быть использованы под эту квалификацию, а если такой статьи нет, то надо будет просить дополнительную статью", – отметил он.

По словам Фадеева, определение должно быть сформулировано, чтобы была возможность исполнить поручения Владимира Путина о введении уголовной ответственности за призывы к дискриминации граждан РФ, которые проживают за пределами России.

Без юридического определения нельзя привлечь к ответственности за русофобию, добавил он.

"Это работа на будущее, когда у нас появится возможность наказывать тех людей, которые предпринимают подобные действия против наших сограждан и соотечественников", – высказался Фадеев.

Однако в законодательстве уже есть уголовная ответственность за дискриминацию в определенных случаях, напомнила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она призвала правоохранительные и надзорные органы не забывать про уже действующие инструментарии.

Омбудсмен согласилась с тем, что их необходимо углублять, поскольку наблюдается повышенная общественная опасность.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял о необходимости ввести ответственность за русофобию, вплоть до фиксации соответствующих положений в Уголовном кодексе. Он также отмечал, что нужно создать единую систему защиты людей, которые подверглись преследованию за рубежом.

По его словам, в последние годы тенденция необоснованного задержания россиян на Западе лишь обостряется. Лидерами в этом вопросе Слуцкий назвал США.



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