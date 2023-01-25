Сотрудничество со странами Прибалтики невозможно из-за утраты ими суверенитета – Володин

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Сотрудничество со странами Прибалтики невозможно из-за утраты ими суверенитета, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, руководители этих стран уже 30 лет говорят, что строят независимые государства, однако на деле все решения принимаются в Вашингтоне и Брюсселе.

"Суверенитет утрачен... Сотрудничество с этими странами невозможно по причине утраты ими самостоятельности", – подчеркнул парламентарий.

По его мнению, понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией и Латвией нужно было давно, поскольку "мертвое не может умереть дважды". Володин подчеркнул, что эти страны преуспевают в русофобии, а их экономические результаты стали худшими в Евросоюзе.

Кроме того, как заметил спикер Госдумы, в странах Прибалтики более, чем где-либо, нарушают права человека, в частности ущемляют национальные меньшинства, запрещают говорить на родном языке, а также преследуют независимых журналистов и правозащитников.

Накануне МИД РФ объявил, что дипломатические отношения России с Латвией сохранятся на уровне временных поверенных в делах. Такое решение приняли после того, как стало известно, что Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией, а посла РФ Михаила Ванина вышлет из страны. По распоряжению латвийского правительства он обязан покинуть государство до 24 февраля.

Днем ранее посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД РФ, где ему заявили решительный протест из-за действий эстонских властей, в частности по сокращению численности российского посольства в Таллине. В ведомстве указали на русофобию и враждебность руководства Эстонии по отношению к РФ. В связи с недружественными действиями посол Эстонии должен будет покинуть Россию до 7 февраля.



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