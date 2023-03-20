Миронов заявил, что объединение "Справедливой России" и КПРФ обязательно произойдет

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что объединение СРЗП и КПРФ обязательно произойдет, но не при нынешнем руководстве коммунистической партии. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Он добавил, что переговоры по этому вопросу ведутся постоянно. По словам Миронова, у обеих партий имеются схожие идеологические платформы.

"У нас немало близких по духу законодательных инициатив. Поэтому предпосылки для объединения есть", – добавил он.

Вместе с тем лидер "Справедливой России" отметил, что политическая монополия "тормозит" принятие необходимых социальных решений.

В начале февраля в различных источниках появилась информация о том, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов покинет пост главы партии и перейдет в Совфед. На смену ему якобы должен прийти первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Однако в скором времени руководитель пресс-службы коммунистов Александр Ющенко опроверг эти слухи. Он добавил, что Зюганов уверенно и четко возглавляет партию и что КПРФ существует 30 лет благодаря этому человеку.

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