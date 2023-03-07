В Госдуме предложили обсудить возможность ликвидации партии "Яблоко"

Фото: Агентство "Москва"

В РФ следует рассмотреть возможность ликвидации партии "Яблоко" в связи с вероятными признаками экстремистской деятельности у этой политической организации. Соответствующее обращение думский депутат Николай Новичков (СРЗП) направил министру юстиции России Константину Чуйченко, передает РИА Новости.

"Считаю необходимым… рассмотреть возможность обращения в суд с целью ликвидации политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" в связи с возможным наличием в ее политических целях и действиях признаков экстремистской деятельности", – говорится в обращении.

Парламентарий также попросил министра юстиции изучить позицию фракции по вопросу присоединения Крыма к России, а также по теме вхождения в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее стало известно, что депутаты партии "Яблоко" внесли в Мосгордуму инициативу, согласно которой в РФ предлагается объявление амнистии по уголовным делам за распространение ложной информации о ВС России и призывы к санкциям против страны.

Предполагается закрытие дел по статьям УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ", "Действия по дискредитации ВС РФ", "Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, ее граждан и юрлиц".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!