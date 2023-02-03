Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

В КПРФ опровергли слухи о смене лидера партии Геннадия Зюганова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы коммунистов и депутата Госдумы Александра Ющенко.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что Зюганов покинет пост лидера партии и перейдет в Совфед. На смену ему должен прийти первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"Геннадий Андреевич Зюганов – лидер партии. Все его уже отправляют, вот сколько я работаю с ним, 25 лет, вот 25 лет его отправляют куда-то там", – сказал Ющенко.

По мнению спикера, Зюганов уверенно и четко возглавляет партию. КПРФ существует 30 лет благодаря этому человеку, добавил Ющенко.

По словам депутата, информация о том, что Зюганов может покинуть пост лидера КПРФ, появилась в "политтехнологических кабинетах". Сама партия не имеет отношения к этой информации.

Источник, близкий к руководству партии, сообщил, что смена лидера партии – это "бред".

Афонин же пояснил, что сообщение о смене лидера является провокацией.

Ранее сообщалось, что депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев представил проект новой российской Конституции.

Согласно его проекту, президентский срок должен быть сокращен до 5 лет и ограничен двумя сроками. Кроме того, по проекту президент имеет право отстранять от должности губернаторов и глав местного самоуправления.



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