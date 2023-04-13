Госдума вернула авторам законопроект Немцова и Гайдара об исключении из УК смертной казни

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Госдума не стала рассматривать законопроект об исключении из Уголовного кодекса России (УК РФ) смертной казни, инициаторами которого были в том числе оппозиционер Борис Немцов, автор экономических реформ 1990-х годов Егор Гайдар и политик Ирина Хакамада. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Проект был внесен на рассмотрение в 2021 году. Авторами инициативы стали 30 человек. Документом предлагалось исключить смертную казнь как вид максимального наказания из УК РФ.

В 2001 году проект предложили принять в I чтении. В 2002 и 2012 годах назначался ответственный комитет. В 2014 году свою подпись под инициативой отозвала тогда депутат Елена Мизулина. В 2016 году и 2021 году снова назначался ответственный комитет.

Сейчас же законопроект предложили вернуть авторам в соответствии с частью 4 статьи 114 регламента ГД. В нем указывается, что документ могут вернуть авторам, если изменения предлагается внести в акты, утратившие силу или срок их действия истек.

Как пояснил один из соавторов законопроекта Борис Надеждин, в Думу нельзя вносить закон на ту или иную тему, если "аналогичный проект уже принят в одном из чтений". Подобное, по его словам, приведет к тому, что на одновременное голосование будут поставлены оба закона.

"Поэтому обычно, когда начальство решает какой-то закон разработать, они вычищают те законы, которые уже лежат в Думе на эту тему", – сообщил Надеждин.

Ранее лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил снять мораторий на смертную казнь в России. По словам политика, это необходимо на фоне геополитической ситуации, враждебности Запада и террористическими действиями в стране.

Вопрос о смертной казни подняли в России

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