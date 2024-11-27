Невиновный мужчина в США отсидел 26 лет

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В США суд оправдал 64-летнего Майкла Салливана, который по ошибке отсидел 26 лет за убийство, сообщает Associated Press.

В 1987 году Салливан был осужден на пожизненное заключение. На его одежде якобы обнаружили следы крови и волос, принадлежавшие убитому Уилфреду Макграту. В 2011 году адвокат Салливана обратился с ходатайством о проведении теста ДНК.

В результате исследования выяснилось, что на одежде осужденного не было обнаружено следов крови, а принадлежность волоса установить не удалось. Мужчину освободили в 2013 году.

За прошедшие 26 лет ушли из жизни мать Салливана и все четверо его братьев и сестер. Мужчина не имеет ни образования, ни постоянного места работы. Он не владеет навыками работы с компьютером и зарабатывает на жизнь случайными заработками.

Большую часть своего времени он посвящает общению с питомцами – собакой и голубями, которых он разводит. По данным агентства, в качестве возмещения Салливану была выплачена сумма в размере 13 миллионов долларов.

Эти деньги он хочет передать своим племянникам, когда они достигнут совершеннолетия. Его адвокат подчеркнул, что намерен обратиться в суд с ходатайством о предоставлении Салливану психологической помощи и образовательных услуг.

Похожий случай произошел в Японии. Там суд оправдал 88-летнего Ивао Хакамату, который был обвинен в убийстве четырех человек и грабеже и приговорен к смертной казни. В 1966 году мужчину арестовали по обвинению в убийстве своего начальника, его жены и двоих детей. Через 20 дней допросов он признался в убийстве, но на суде заявил, что дал признательные показания под пытками.

В 2014 году было доказано, что ДНК Хакаматы не совпадает с ДНК, найденной на месте преступления. После этого его освободили, но в 2023 году Верховный суд Японии оставил в силе решение о проведении повторного слушания.