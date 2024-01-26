В США впервые казнили человека с помощью чистого азота

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В США в Алабаме впервые в истории провели смертную казнь с использованием чистого азота. Об этом сообщает газета Alabama Local News.

58-летний Кеннет Смит, признанный виновным в заказном убийстве Элизабет Сеннетт в 1988 году, был казнен посредством удушения азотом в городе Этмор. В ноябре 2022 года Смита уже пытались казнить, используя стандартную для США процедуру смертельной инъекции, однако не смогли найти у него подходящей вены.

Для осуществления казни, Смита обездвижили и надели на него маску, по которой был пущен чистый азот. Власти Алабамы утверждают, что данный метод является быстрым и безболезненным, так как человек после подачи газа теряет сознание, вслед за чем у него происходит остановка сердца.

Губернатор Алабамы Кей Айви подтвердил, что казнь Смита состоялась.

"18 марта 1988 года Кеннет Юджин Смит жестоко отнял у 45-летней Элизабет Сеннетт жизнь. После более чем 30 лет попыток обмануть систему Смит ответил за свои ужасные преступления", – заявил он.

О том, что власти американского штата Алабама хотят впервые опробовать казнь заключенного с помощью чистого азота сообщалось в ноябре прошлого года. Данный способ казни разрешен еще в двух штатах США – Миссисипи и Оклахоме, однако ни в одном из них он ни разу не применялся. В Алабаме его разрешили в 2018 году из-за нехватки препаратов для смертельных инъекций.