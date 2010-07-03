Не менее 12 человек погибли при пожаре в студии аниме в Японии

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

В студии по производству аниме, расположенной в японском Киото, произошел пожар, сообщает агентство Kyodo.

Жертвами ЧП стали не менее 12 человек. Еще 36 человек госпитализировали с различными травмами. Всего в здании в момент пожара было около 70 человек. О месте нахождения нескольких из них ничего не известно.

Огонь в студии вспыхнул из-за умышленного поджога. Полиция уже задержала 41-летнего мужчину, подозреваемого в преступлении. Предполагается, что он разлил внутри студии бензин или керосин и поджег его. Кроме того, на месте происшествия обнаружили несколько ножей, которые могут принадлежать злоумышленнику.

В тушении огня в трехэтажном здании были задействованы 30 пожарных расчетов. Огонь ликвидировали, больше всего пострадали второй и третий этажи. В здании находится офис компании Kyoto Animation.