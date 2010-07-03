Здание библиотеки ИНИОН пообещали восстановить за три года

Сгоревшее здание библиотеки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН в столичном районе Черемушки на Нахимовском проспекте снесли во вторник, 16 июля.
Новый проект предполагает восстановление здания в прежних габаритах, сохранение его пропорций и внешнего облика, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"Библиотека ИНИОН будет воссоздана в соответствии с проектом выдающегося советского архитектора Якова Белопольского", – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
По предварительной оценке, работы займут два-три года. Отделка будет осуществляться с использованием максимально близко подобранного по тону рисунка и фактуре камня.
Новый элемент проекта – двухэтажная подземная часть во дворе, там собираются разместить новую часть фондохранилища.
По словам Кузнецова, сгоревшее здание обследовал Московский государственный строительный университет (МГСУ). Выяснилось, что оно сильно пострадало, а уцелевшие конструкции не соответствовали требованиям безопасности.
Здание ИНИОН было построено в 1960-х годах. 30 января 2015 года в библиотеке произошел пожар. Ликвидировать возгорание полностью удалось лишь спустя сутки.
Здание сильно пострадало, площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров. В результате пожара библиотека потеряла почти шесть миллионов книг.
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