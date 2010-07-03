Число жертв пожара в японской студии аниме возросло до 34

Фото: ТАСС/Zuma

Число жертв поджога анимационной студии в Японии увеличилось до 34 человек, сообщает агентство Kyodo.

Один из пострадавших 19 июля умер в больнице от полученных травм. Еще около 30 человек с ожогами разной степени тяжести находятся под наблюдением медиков.

Устроивший поджог мужчина объяснил свои действия тем, что анимационная студия украла у него идею произведения.

Пожар в трехэтажной студии компании Kyoto Animation Company в японском городе Киото произошел около 10:30 по местному времени (04:35 по Москве). Предполагается, что задержанный разлил внутри студии бензин или керосин и поджег его.

Ранее сообщалось, что жертвами пожара стали 33 человека. Сотрудники пожарной службы заявили, что во время поджога в здании находились 73 человека, но большинство из них выбежали на улицу.

В тушении пожара принимали участие около 40 пожарных расчетов. Огонь ликвидировали за пять часов, больше всего пострадали второй и третий этажи.

